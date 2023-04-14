Пришедшие на смену Zara магазины Maag откроются в России до 1 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

Магазины бренда Maag, который сменил ушедшую Zara, массово откроются по России к началу лета, пишут «Известия» со ссылкой на слова члена президиума Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ) Дмитрия Томилина.

Компания обязалась до 1 июня начать работу в наиболее посещаемых торговых центрах Москвы. Ожидается появление магазинов также в Санкт-Петербурге, Челябинске, Краснодаре, Хабаровске и других крупных городах. Ритейлер откроет точки Maag, Ecru и Dub. Всего по стране заработают более 60 магазинов компании. Также сообщается, что ранее торговая сеть закрыла в России нерентабельные точки, оставив только 200 площадок.

Маркетолог Николай Григорьев рассказал RT, что новые владельцы бывшей Zara шьют коллекции там же, где делал это испанский бренд.

А телеканал «360» писал, что ушедшие из России бренды потеряли около 2 млрд долларов.