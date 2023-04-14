Губернатор Александр Моор: «Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений»

«Правительство поддерживает нас в реализации региональной программы развития первичного звена здравоохранения. Благодаря этому Тюменская область получит средства, чтобы приобрести новое оборудование для сельских медучреждений», - рассказал Александр Моор в своем телеграм-канале об итогах рабочей поездки Михаила Мишустина.

Губернатор пояснил, что программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в регионе с 2021 года и рассчитана на пять лет. На ее реализацию направлено 5,6 миллиарда рублей. В ходе воплощения программы будут построены две поликлиники, 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий. В 35 медучреждениях проведут ремонт.

«Все это рассчитано на небольшие муниципалитеты и отдаленные населенные пункты. Программа очень востребована, она позитивно воспринимается жителями Тюменской области, поскольку главная цель состоит в том, чтобы качественная и доступная медицина была не только в областном центре, но и во всех наших населенных пунктах», – подчеркнул Александр Моор.

Михаил Мишустин пообещал поддержку правительства РФ в приобретении двух офтальмологических и двух стоматологических передвижных комплексов на базе автомобилей, а также диагностического оборудования.