Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России на 1,2% за 2023 год

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП России на 1,2% за 2023 год Фото: REUTERS

Министр экономического развития РФ Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП РФ в 2023 году на 1,2%. Также он отметил, что рост ВВП может ускориться в течение нескольких лет до 3% в год.

“Экономика продолжает восстанавливаться. Оцениваем темп роста ВВП в этом году на уровне 1,2%. К 2026 году он ускорится почти до 3%. Главным образом – за счет восстановления потребительского спроса”, – заявил Решетников на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

В сентябре 2022 года Решетников уже заявлял, что ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021 года на 17 процентов, а темпы роста постепенно достигнут отметки в 3% за год.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин заявил, что экономика России начинает развиваться по новой модели, а также спрогнозировал рост экономики во втором квартале 2023 года из-за расширения контактов государства с другими быстрорастущими регионами мира.