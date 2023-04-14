США испытали лазерную систему ПВО для борьбы с беспилотниками

В США испытали ББМ Stryker с лазерной пушкой для борьбы с беспилотниками Фото: REUTERS

Глава Управления армии США по ускоренным возможностям и критическим технологиям Роберт Рэш сообщил об успешном испытании новой лазерной системы ПВО ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками.

“Сбитые дроны усеяли полигон… в Аризоне во время боевой стрельбы прототипов системы ПВО ближнего действия на базе Stryker с лазерами мощностью в 50 киловатт”, – передает слова Рэша издание Defense News.

Рэш отметил, что лазерные системы эффективно показывают себя в борьбе с дронами, однако не очень хорошо справляются с уничтожением ракет и артиллерийских снарядов.

Разработки лазерного оружия ведутся во многих странах мира, в России на вооружении уже стоит лазерный комплекс “Пересвет”, способный ослеплять вражеские спутники на расстоянии до 1500 километров. Сайт KP.RU рассказывал, в чем преимущество лазерного оружия и почему все страны работают над его разработкой. Главное достоинство лазера – цена выстрела, которая на порядки меньше стоимости современных ракет ПВО.