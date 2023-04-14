Эндокринолог Кузнецова дала советы по здоровому выходу в питании из Великого поста

Эндокринолог Кузнецова дала советы по здоровому выходу из Великого поста Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Врач-эндокринолог Анна Кузнецова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что переставать поститься нужно правильно, чтобы не нанести вред организму. Делать это нужно постепенно, в течение недели, а то и дольше.

— Выход из такого воздержания должен быть очень медленным, постепенным и деликатным. Он должен длиться не меньше недели, а у тех, у кого есть различные заболевания желудочно-кишечного тракта, не меньше двух или даже трех недель, — порекомендовала Кузнецова.

Некоторыми продуктами, которые традиционно падают на стол в Пасху, нельзя злоупотреблять, предупредила эндокринолог. Так, яйца в день можно съесть не больше 2-3 штук. А кулич лучше употреблять в пищу в первой половине дня, и то, кусочек до 50 грамм.

Также Анна Кузнецова добавила, что после окончания поста желательно пить больше травяных чаев, компотов и морсов. Алкогольные напитки лучше исключить, но допустимо выпивать в сутки около 120 миллилитров кагора.