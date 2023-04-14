Психолог Самбурский назвал завышенную самооценку симптомом нездоровой психики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Высокая самооценка может быть признаком скрытых психологических травм или проблем с психическим здоровьем, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский Газете.ru. Часто излишняя любовь к себе появляется как защитный механизм, когда в детстве с человеком жестоко обращаются, им пренебрегают или бросают.

— В некоторых случаях люди, пережившие детскую травму, могут использовать завышенную самооценку, чтобы защитить себя от чувства стыда, вины или никчемности, — объяснил психолог.

Также излишняя самоуверенность может быть «симптомом» многих психических заболеваний: нарциссическое расстройство личности, биполярное расстройство, пограничное расстройство личности.

Станислав Самбурский посоветовал обратиться к психологу при подозрении на завышенную самооценку.

Однако адекватная доля любви к себе необходима каждому человеку. Самоуверенность поможет перебороть проблемы, тянущиеся из детства, и достичь всех целей. Об этом бизнес-психолог, коуч и наставник Ксения Олейник рассказала Пятому каналу.

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