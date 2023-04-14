Экс-депутат Рады Кива сообщил о предотвращении российскими спецслужбами покушения на него в Москве

Илья Кива сообщил о предотвращенном покушении на него в Москве Фото: кадр из видео

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о предотвращении спецслужбами России покушения на него. Кива заявил, что его планировали убить в Москве при выходе из личного бронированного автомобиля. Убийцами должны были быть бывшие сотрудники спецслужб страны ближнего востока, специально прибывшие для этого убийства в Россию.

“Спасибо сотрудникам ФСБ, ГРУ, которые смогли предотвратить и подарили мне жизнь. В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны”, – заявил бывший украинский парламентарий агентству РИА Новости.

Напомним, в мае 2022 года Украина объявила бывшего депутата Верховной рады Илью Киву в международный розыск. Его обвиняют в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики. Сам Кива попросил политическое убежище в России, а также заявлял, что многие украинские политики готовы поддержать Россию.