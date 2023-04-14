В России хотят запретить продажу и употребление сигарет всем, кто родился после 1 января 2011 года Фото: Оксана ЗУЙКО

Депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство, касающееся продажи и употребления табачной продукции, об этом сообщил парламентарий Юрий Гладунов.

«Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают изменить федеральное законодательство, запретив продажу и употребление сигарет всем россиянам, родившимся после 1 января 2011 года», - уточнил Гладунов.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что Госдума может принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних.

«Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних», - сказал спикер Володин, уточнив, что запрет предполагается распространить не только на никотинсодержащие вейпы, но и на те, что не содержат никотин.

Политик отмечал, что предполагается запретить также рекламу вейпов и размещение их на полках магазинов.

После того, планируются изменения в налоговом законодательстве, чтобы многократно увеличить акцизы на вейпы.