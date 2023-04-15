Пользователи Twitter скептически отнеслись к диалогу Макрона с ChatGPT о европейских технологиях Фото: REUTERS

Пользователи соцсети Twitter скептически отнеслись к диалогу президента Франции Эммануэля Макрона с искусственным интеллектом ChatGPT о будущем европейских передовых технологий.

Макрон разместил скриншот разговора, где попросил ИИ описать одним словом Европу в сфере прорывных технологий. Нейросеть выдала ответ: «Конкурентоспособна». Затем довольный политик призвал европейцев инвестировать в IT-сектор.

Многие комментаторы отметили, что «использовать нейросеть в качестве аргумента - это, конечно, сильно».

Журналист Stephane Larue не без иронии подчеркнул, «а, так вот кто пишет ваши речи».

«Свет мой, зеркальце, скажи! Я ль на свете всех милее? А Макрон и повелся», - посмеялся пользователь Gregory Pamart.

Mehdy пытался уточнить у президента Франции, в курсе ли он, что этот искусственный интеллект создали американцы.

Как писал сайт KP.RU, ранее читатели газеты Le Figaro негативно отреагировали на слова Макрона о Европе и «стратегической автономии». Французы напомнили ему, что они зависят от мнения ФРГ, которая слушается США.

Французы отметили, что их лидер пытается выдать желаемое за действительное и напомнили, что за весь срок на президентском посту он не смог склонить ни одного главу стран ЕС на свою сторону. К тому же Макрон и сам только говорит о независимости, но действиями никак не подтверждает свою позицию.

При этом Макрону язвительно напомнили, что Германия управляет Европой, в том числе и Францией, а за ФРГ стоят США, которые диктуют свои условия.