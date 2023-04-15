Конгресс США предложил ограничить право президента на применение ядерного оружия Фото: REUTERS

Конгрессмены внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту США отдавать приказ о применении ядерного оружия без согласования с конгрессом, об этом заявила пресс-служба сенатора-демократа Эда Марки.

По мнению инициаторов законпроекта, президенту США необходимо ограничить возможность задействовать ядерный удар без предварительного согласования с конгрессом.

«Ни один президент не обладает правом или конституционными полномочиями в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря о нанесении ядерного удара», - подчеркнул по этому поводу Марки.

Кроме того, конгрессу необходимо законодательно обеспечить «значимые сдержки и противовесы» единоличному праву президента разрешать применение ядерного оружия.

Как писал сайт KP.RU, 21 марта сенатор-республиканец Хоули внес на рассмотрение конгресса законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с Китаем.

«Китай - величайший противник Америки. Дабы победить в жесткой экономической конкуренции за рабочие места, промышленность и будущее, США должны вернуться к давней формуле американского успеха - сильным и независимым работникам», - заявил Хоули.

Ранее 10 марта группа демократов предложила конгрессу законопроект, разрабатывающий определенный механизм введения санкций в отношении китайских организаций или граждан, которые поддерживают Москву в военной области на фоне украинского конфликта.