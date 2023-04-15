Джо Байден заявил, что уже принял решение по участию в президентских выборах

Джо Байден завил, что уже принял решение по участию в президентских выборах Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что уже принял решение об участии в следующих президентских выборах в 2024 году и объявит о нем «относительно скоро».

«Я уже сделал эти расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро», - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов о своих планах на переизбрания на пост президента США, перед вылетом из Дублина.

Байден добавил, что «я говорил вам, что мой план - баллотироваться вновь».

Как писал сайт KP.RU, на предстоящих выборах президента США главный кандидат от республиканцев известен - это экс-президент Дональд Трамп, жаждущий реванша за «украденные» (по мнению его сторонников) выборы-2020.

Однако, в настоящее время против Трампа заведено уголовное дело и ему предъявил обвинение по 34 пунктам. Среди них дача взятки порно-актрисе Сторми Дэниэлс за молчание перед выборами об их связи в 2006 году.

Трамп в суде не признал свою вину, это означает, что бывший глава Белого дома не пошел на сделку со следствием.

5 апреля стало известно, что Роберт Кеннеди-младший намерен баллотироваться на пост президента США на выборах 2024 года. Политик уже подал заявку на участие в выборах.