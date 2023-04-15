WSJ: Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск создал компанию X.AI в области искусственного интеллекта, зарегистрированную в штате Невада, об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на документы.

«Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде», - говорится в статье со ссылкой на документы штата.

По данным издания, Маск - единственный указанный директор компании, а Джаред Бирчалл, руководящий семейной инвестиционной фирмой Маска Excession, отмечен как секретарь компании.

Газета отметила, что Маск уже нанял ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind Игоря Бабушкина.

Как писал сайт KP.RU, в марте 2023 года миллиардер Илон Маск в своем Twitter выразил мнение, что арест бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему сокрушительную победу на президентских выборах 2024 года.

10 апреля Илон Маск напомнил пользователям Twitter о том, что люди должны самостоятельно принимать решения, анализируя новости и помнить, что новостные сообщения в определенной степени являются пропагандой.

Такой пост он опубликовал, когда некоторые пользователи расценили то, что в Twitter появился пост зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева как невыполнение антироссийских санкций.