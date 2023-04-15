Артиллеристы уничтожили два склада с боеприпасами ВСУ в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы уничтожили два склада с украинскими боеприпасами и гаубицу Д-20 в районе посёлка Лозовая в Харьковской области, об этом сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев.

«Комплексным применением расчётов РСЗО «Град» и гаубиц «Мста-С» уничтожены два склада с боеприпасами и орудие Д-20 в районе населённого пункта Лозовая», - сказал Шепелявцев.

Он отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчёт орудия Д-20 уничтожил украинский миномётный расчёт в районе населённого пункта Зыбино.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Пенициллин» группировки войск «Центр» вскрыты артиллерийские позиции противника, которые были уничтожены в результате огневого поражения.

Отмечалось, что расчетами ЗРК «Тор-М1» обнаружены и уничтожены беспилотники ВСУ.