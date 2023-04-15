Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам налоговых уведомлений через «Госуслуги»

Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать налоговые уведомления через «Госуслуги» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий гражданам возможность с июля 2023 года получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Как ранее пояснял глава минфина Антон Силуанов, данный закон упростит и сделает более удобным взаимодействие граждан, активно пользующихся «Госуслугами», с налоговыми органами.

С 1 июля этого года закон позволит гражданам с подтвержденной учетной записью в единой системе идентификации и аутентификации получать уведомления и документы через личный кабинет на «Госуслугах», без их отправки почтой.

Как писал сайт KP.RU, 14 апреля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о внесении изменения в статью 5 закона « Об исчислении времени».

В данную статью внесены новые регионы России - Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области, где вводится 2-я часовая зона (МСК, московское время, UTC +3).

Согласно закона ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав территорий, где действует московское время.