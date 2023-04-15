Рядом с местом выступления премьера Японии Кисиды прогремел взрыв Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В городе Вакаяма рядом с местом выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды раздался звук взрыва, об этом сообщило NHK.

«Около 11.30 (5:30 мск) премьер Кисида завершил осмотр рыболовецкого порта Саигасаки в городе Вакаяма и должен был выступить публично, но сразу перед этим прозвучал сильный звук взрыва», — сказано в сообщении.

Уточнялось, что политик не пострадал. Он отменил запланированное мероприятие и сейчас находится в здании главного управления полиции префектуры Вакаяма.

Как писал сайт KP.RU, 8 июля 2022 года на экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение. Неизвестный напал на Абэ в 11.30 (05.30 по мск).

Сообщается, что на политика напали, когда он выступал в городе Нара. Раненого Синдзо Абэ госпитализировали. По последней информации, политик не приходит в сознание и не подает признаков жизни.

Позже была раскрыта личность человека, совершившего покушение на Синдзо Абэ, бывшего премьера Японии.

Подозреваемым по делу о нападении на политика проходил 41-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк Сил самообороны страны.