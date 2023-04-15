Полковник в отставке Макгрегор заявил о желании ВСУ убить Зеленского из-за предательства Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерены убить украинского президента Владимира Зеленского из-за предательства.

Макгрегор указал на коррупцию в украинских войсках, приведя в виде примера «сотни миллионов наличных денег», которые в итоге оказывались «в самых разных местах», а также отметил пропажу военного оборудования.

«Вы думаете, почему мы слышим, как они говорят: "первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские". Такое до нас доходит уже не один месяц», - заявил экс-советник Пентагона в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, отметив, украинские солдаты «прекрасно знают, что их предали».

Напомним, в этом интервью экс-советник Пентагона также заявил, что Москва и страны Европы заключат договор о нейтралитете Украины, указав на то, что российские военные добьются успехов на востоке Украины, что приведет к обособлению Европы от Вашингтона.