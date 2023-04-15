Бойцы ВСУ в Артёмовске продолжают вести огонь даже во время эвакуации местных жителей Фото: REUTERS

Ожесточённые бои в Артёмовске (украинское название - Бахмут) не прекращаются ни на минуту, и ВСУ не останавливают свой огонь даже в те моменты, когда российские войска эвакуируют немногочисленных оставшихся местных жителей. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц в большом репортаже из центра Артёмовска.

Так, помимо прочего, Коц побеседовал с бойцами из группы эвакуации, которые дежурят по линии фронта в Артёмовске, чтобы вытаскивать из-под огня раненых солдат. В такие группы входят бойцы, способные как драться, так и оказывать доврачебную помощь, и помимо российских военнослужащих они выводят из зоны боестолкновения местных жителей, в основном пенсионеров, отказавшихся эвакуироваться раньше.

«Противник, кстати, огонь не прекращает при эвакуации мирных. Вот недавно вытаскивали дедушку с бабушкой, выводили из-под обстрела. С той стороны огнем из пулемета бабушка была убита», - рассказывает командир эвакуационной группы.

Полный репортаж военкора Александра Коца из центра Артёмовска, где он находится вместе с российскими войсками и штурмовыми отрядами, читайте на сайте KP.RU.

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