Российский танкист рассказал о секрете успеха отечественной боевой машины Т-90 «Прорыв» Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из самых современных российских танков, Т-90 «Прорыв», активно применяется в ходе спецоперации на Украине. Танкист, с которым побеседовал военный корреспондент KP.RU Александр Коц, рассказал о том, как работает этот железный зверь в условиях Артёмовска, и в чём секрет живучести этой техники.

Военнослужащий, с которым поговорил наш военкор, находится в экипаже «Прорыва» уже семь месяцев, и всё это время машина участвует в тяжёлых боях. Сейчас она борется за Артёмовск, а городские боестолкновения всегда имеют особый характер и свою специфику для танковых войск.

«На дурака не выскакиваем, сначала на своих ножках пройдешь, посмотришь, определишь пути отхода. Договоришься с пехотой, наладишь взаимодействие, как тебя прикрывать будут. Только после этого выезжаешь на огневую позицию», - рассказывает танкист.

Военнослужащий подчеркнул, что танк «Прорыв» - машина очень дорогая, и потерять её попросту жалко. В целом, оценивая своего железного товарища, танкист назвал его очень хорошей машиной, особенно в сравнении со старыми моделями, на которых ему доводилось ездить. Особенно для городских боёв удобна закрытая зенитная установка в танке, которая позволяет контролировать окна многоэтажных домов.

Полный репортаж Александра Коца из центра Артёмовска, где он находится вместе с российскими войсками и штурмовыми отрядами, читайте на сайте KP.RU.

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