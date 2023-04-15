Началась церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня

Началась церемония схождения Благодатного огня в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом в субботу, 15 апреля, с места передает корреспондент KP.RU Александра Кучук.

«Церемония началась! С бубнами и барабанами по Храму идет арабская православная молодежь» - сообщает корреспондент.

Как писал сайт KP.RU, ранее Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господнего в Иерусалиме, где остановилась в Греческом пределе. Сообщалось, что храм уже был полон народа, который все еще прибывает.

Напомним, для православных всего мира схождение Благодатного огня является главным символом Воскрешения Христа и знаком жизни, а также связи Бога и людей. Чудо схождения Благодатного огня происходит в Иерусалиме в Храме Воскресения Христова или Гроба Господня накануне православной Пасхи в Великую субботу, которая в этом году выпала на 15 апреля.