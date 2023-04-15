В Хартуме началась перестрелка между армией Судана и Силами быстрого реагирования Фото: REUTERS

В нескольких районах столицы Судана города Хартум развернута военная техника, а также орудия артиллерии. Звуки стрельбы можно услышать у штаб-квартир армии страны, а также другой силовой структуры - Сил быстрого реагирования (SRF). Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, SRF обвинила армию Судана в «жестоком нападении», заявив, что те окружили одну из баз Сил быстрого реагирования, открыв огонь из тяжелых орудий. В организации отмечают, что речь идет о «широкомасштабной атаке», в которой применялись разные виды оружия

Тем временем, армия Судана обвиняет Силы быстрого реагирования в атаке на армейские посты. Собеседник Al Jazeera в армии заявил, что SRF пытались штурмовать штаб Главного командования.

Местные жители заявили Al Jazeera о столкновениях и перестрелках военных, а журналист телеканала сообщил о столбах дыма в разных частях города. Сообщается, что на данный момент был закрыт международный аэропорт столицы.