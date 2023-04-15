Гастроэнтерологи Харлов и Вялов дали советы, как снизить нагрузку на желудок во время пасхального застолья Фото: Дарья ИВАНОВА

Терапевт-гастроэнтеролог Никита Харлов и гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов поделились с Пятым каналом полезными советами, как сделать пасхальное застолье легче для желудка. Действенным будет соблюдать «продуктовую иерархию» — употреблять блюда в определенной последовательности.

Первыми в списке угощений должны стоять продукты, богатые белками и жирами — яйца и творожные пасхи. А вот куличи и другие сладости стоит оставить на потом, когда более полезные продукты дадут насыщение и не дадут переесть.

Сергей Вялов посоветовал есть не более 1-2 кусочка кулича и 2-4 яиц в день. Никита Харлов не согласился с коллегой:

— В куличах нет какой-то необходимой минимальной потребности в организме человека. Поэтому все, что больше ноля грамм в день, — это баловство и может приводить к заболеваниям или усугублять текущие состояния. При этом не существует заболеваний, вызываемых потреблением яиц. Поэтому яйца можно есть до сытости, — заявил он.

Ограничить потребление кулича необходимо людям с лишним весом, диабетом, ожирением печени и метаболическим синдромом.

Яйца с осторожностью стоит есть тем, кто перенес инсульт, инфаркт, тромбоз сосудов, атеросклероз, гипертонию или аритмию. Если очень хочется, то лучше отказаться от желтка — белок не вреден.

А врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева предостерегла людей с аллергией и больной печенью — им не стоит есть яйца вообще, писал Life.ru.

Специалист по эриксоновской терапии Георгий Суренян ранее предупреждал об опасностях резкого выхода из Великого поста. Молочные и кисломолочные продукты, а также яйца, можно есть сразу почти без ограничений, а вот к остальной пищи необходимо постепенно «приучать» организм, цитируют эксперта «Известия».