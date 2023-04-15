Польша вводит временный запрет на ввоз зерна и пищевой продукции из Украины Фото: REUTERS

Польша вводит временный запрет на ввоз зерна и пищевых продуктов из Украины, в связи с массовыми протестами польского населения и фермерского сообщества, которое не может продать собственный урожай из-за обилия некачественного украинского зерна. Об этом сообщили в правительстве Польши.

«Министр сельского хозяйства и развития села Роберт Телюс изложил текущие проблемы, связанные с притоком сельхозпродукции с Украины», — говорится в сообщении польского правительства.

Несмотря на то, что польские власти обсуждали разные решения сложившейся ситуации, которые могли бы защитить фермерское хозяйство в стране, пришли они только к запрету на ввоз продукции из Украины. Также в Польше обсудили меры по дальнейшей стабилизации рынка.

Ранее KP.RU сообщил о том, как волны недовольства и массовых протестов прокатились по Польше и всей Европе. Демонстрации организовывали европейские фермеры, оказавшиеся на грани разорения из-за заполонившего внутренние рынки украинского зерна.