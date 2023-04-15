На общегородской субботник в Москве пришли около 1,7 миллиона жителей

В общегородском субботнике поучаствовали около 1,7 миллиона жителей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков подвел итоги общегородского субботника, состоявшегося в столице 15 апреля. В нем поучаствовали около 1,7 миллиона жителей и почти 17 тысяч единиц коммунальной техники.

«Население принимает активное участие в проведении этого мероприятия: студенты, школьники старших классов — каждый в силу своих физических возможностей, - отметил заммэра. - Для этого созданы необходимые условия, выданы посадочный материал деревьев и кустарников, а также инструмент».

Напомним, в столице продолжается традиционный месячник весеннего благоустройства. Обычно он проводится ежегодно с 1 по 30 апреля. На сегодня в порядок привели уже около 60 процентов городских территорий. Коммунальные службы заняты уборкой общественных пространств, промывкой фасадов зданий, ремонтом металлических ограждений вдоль дорог.

В месячнике также участвуют работники социальных учреждений, промышленных предприятий, транспорта, сферы потребительского рынка, строители, представители бизнеса. Как уточнил глава Комплекса городского хозяйства, каждый из них наводит порядок на своем участке. Например, сегодня уборкой на ВДНХ занимались более 1,5 тысячи человек. Среди них были не только работники выставки, но и волонтеры, и горожане.