Парфюмер Нестерова рассказала, чем можно заменить духи из магазина Фото: Shutterstock

Магазинные духи легко заменить более натуральными аналогами, рассказала парфюмер Валерия Нестерова. В беседе с NEWS.ru специалист поделилась лучшими вариантами для создания приятного аромата.

Самая простая и доступная замена духам — это эфирные масла, рассказала Нестерова. Достаточно нанести несколько капель на ткань и оставить в шкафу или комнате, чтобы получить приятный аромат на одежде и в помещении.

На кожу наносить эфирные масла не рекомендуется, они могут вызвать аллергию, обратила внимание специалист.

Еще более натуральная альтернатива духов — сухие травы и цветы. Лаванду, мяту, можжевельник, ромашку, розу и другие ярко пахнущие виды растений можно положить в мешочек, который поможет «ароматизировать» целый шкаф одежды.

Аналогично можно использовать корки цитрусовых фруктов. А сладкие ароматы легко создать с помощью корицы, ванили и гвоздики.