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НовостиОбщество15 апреля 2023 18:47

Парфюмер Нестерова рассказала, чем можно заменить духи из магазина

Парфюмер Нестерова: эфирные масла легко заменят духи из магазина
Мила ГЕНЬ
Парфюмер Нестерова рассказала, чем можно заменить духи из магазина

Парфюмер Нестерова рассказала, чем можно заменить духи из магазина

Фото: Shutterstock

Магазинные духи легко заменить более натуральными аналогами, рассказала парфюмер Валерия Нестерова. В беседе с NEWS.ru специалист поделилась лучшими вариантами для создания приятного аромата.

Самая простая и доступная замена духам — это эфирные масла, рассказала Нестерова. Достаточно нанести несколько капель на ткань и оставить в шкафу или комнате, чтобы получить приятный аромат на одежде и в помещении.

На кожу наносить эфирные масла не рекомендуется, они могут вызвать аллергию, обратила внимание специалист.

Еще более натуральная альтернатива духов — сухие травы и цветы. Лаванду, мяту, можжевельник, ромашку, розу и другие ярко пахнущие виды растений можно положить в мешочек, который поможет «ароматизировать» целый шкаф одежды.

Аналогично можно использовать корки цитрусовых фруктов. А сладкие ароматы легко создать с помощью корицы, ванили и гвоздики.