Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины

Село в Белгородской области обстреляли со стороны Украины 15 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка со стороны Украины. В результате попадания одного из снарядов пострадала 73 летняя бабушка.

“Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая — бабушка 73 лет, у нее контузия. Бригада скорой медицинской помощи на месте оказывает всю необходимую помощь”, – сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Напомним, с апреля 2022 года в Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Сайт KP.RU рассказывал, что обозначает введенный в регионах России на границе с Украиной повышенный уровень опасности и нужно ли его бояться.

Также в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Его ввел президент России Владимир Путин, чтобы предоставить властям регионов больше полномочий для обеспечения безопасности проживающих на этих территориях граждан.

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