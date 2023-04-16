Российский боец рассказал, как десантники на квадроциклах уничтожают технику ВСУ под Соледаром

Российские десантники на квадроциклах уничтожают технику ВСУ под Соледаром Фото: REUTERS

Десантные подразделения Вооруженных сил России уничтожают технику украинской армии под Соледаром, в то время как бойцы группы «Вагнер» ведут бои внутри Артемовска, рассказал один из военнослужащих РФ.

«С женой в Красноярске на горках катались то на снегокатах, то на квадроциклах. Знакомая тема. Машина многофункциональная. С ракетами – выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает», – сообщил военнослужащий в беседе с военкором KP.RU Александром Коцом.

По словам российского бойца, украинские войска в последнее время подвозят все меньше техники и редко предпринимают ночные вылазки. Он отметил, что подразделения противника передвигаются группами от двух до четырех человек, поскольку большие скопления пехоты сразу же поражает российская артиллерия. Как заявил боец, российские силы намерены бороться всеми силами – «возможными и невозможными».

Напомним, военкор KP.RU Дмитрий Стешин в Соледаре спустился в соляную шахту на глубину 300 метров вместе с бойцом, освобождавшим и зачищавшим подземелья города. Что нашли российские военные в шахтах украинской твердыни, читайте здесь.

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