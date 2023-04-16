Участвующий в спецоперации доброволец обратился к россиянам: «Вставайте в наши ряды, защищайте Родину. Победа будет только за нами! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц побеседовал с одним из добровольцев, находящимся в зоне СВО, военнослужащим в отставке прапорщиком гвардии Сергеем Марченко. 57-летний специалист рассказал, что посчитал своим долгом вернуться на службу в сложное для России время. Для этого ему даже пришлось обмануть супругу.

Сергей Марченко рассказал, что уже 20 лет как находился в отставке. К тому же, призыв ему не грозил — он не проходил по годам. Однако посчитал, что нужен своей Родине, поэтому и принял такое решение.

— Сказал, что получил повестку. А пошел добровольцем. Но потом ей в полку сказали, что пошел добровольцем, — поделился Сергей Марченко.

Прапорщик гвардии обратился к россиянам с призывом присоединиться к защите Родины.

— Мы не позволим никому растоптать, загадить и оболгать нашу историю. Победа всегда будет только за нами, правда за нами. Другого уже не будет. Пока мы не уничтожим эту нацистскую гидру, мы не успокоимся. Поэтому, кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну! — сказал Марченко.

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