Премьер Украины заявил о намерении Канады передать Киеву российский самолет Ан-124 Фото: REUTERS

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Канада намерена конфисковать и передать Киеву самолет Ан-124, который принадлежит российской авиакомпании.

Как уточнил глава украинского правительства, вскоре Канада должна представить новый пакет антироссийских санкций, предусматривающие, среди прочего, ограничительные меры в отношении российской компании «Волга-Днепр», которой принадлежит самолет Ан-124. Кроме того, США ввели ограничения внесут в отношении 120 юридических и физических лиц.

«Новый пакет санкций против России от Канады. Готовимся к конфискации самолёта Ан-124 и других активов и передаче их в пользу Украины», - написал украинский премьер в своей соцсети.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин сравнил западные санкции с воровством, отметив, что такие ограничительные меры вводят, поскольку не хотят независимости страны.