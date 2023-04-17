Главу Татарстана Минниханова не пустили в Молдавию Фото: пресс-служба Рустама Минниханова

Главу Татарстана Рустама Минниханова не пустили в Молдавию. Об этом сообщил сам политик в видеообращении.

Как передает «КП – Казань», главу Татарстана назвали в Молдавии нежелательным лицом. По прилете в Кишинев Минниханову и делегации республики заявили, что они являются «нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну». Им даже не дали выйти из самолета, однако причины такого решения не объяснили.

Из-за этого участие главы Татарстана в конгрессе пришлось отменить. Уточняется, что Минниханов прилетел на конгресс «Дружба народов – 2023», который должен протий в Гагузии. Глава республики поздравил жителей Молдавией с прошедшей Пасхой и отметил, что у Татарстана есть обширные планы по развитию сотрудничества с Гагаузией.

Напомним, в марте 2023 делегация Гагаузии посетила Татарстан. Представители автономии обсудили с Миннихановым развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в сфере АПК, медицине и фармацевтике, IT и других направлениях.