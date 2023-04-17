Турэксперт Месонжник рассказал, как найти варианты для семейного отдыха на майские праздники Фото: Иван ВИСЛОВ

Турэксперт Михаил Месонжник в беседе с РИАМО рассказал, как подобрать хороший вариант для отдыха с детьми на майские праздники рекомендуя, в первую очередь, опираться на возраст ребенка, а также предпочтения родителей.

По его словам, отправляющимся в путешествие стоит заранее определить, чего они ожидают от своего мини-отпуска, отталкиваясь от предпочтений для активного или пассивного отдыха отель. «Я бы не стал отдельно выделять какой-либо курорт или регион. В РФ в настоящее время созданы все условия для полноценного отдыха семей с детьми», - заявил специалист.

Месонжник рекомендовал искать гостиницу на популярных интернет-площадках, где есть возможность подробно узнать о вариантах размещения, забронировав отель в несколько кликов.

Как отметил специалист, для непродолжительных майских «каникул» подойдут и гостиницы в Москве и Подмосковье, где на данный момент хорошо готовы к большому весеннему турпотоку

«Очень много отелей, предлагающих услуги СПА, бассейна, фитнеса, оздоровительной медицины. А еще экскурсии, рыбалка и охота, отдых в заповедных зонах. Средняя стоимость ночи в отеле составляет 7 тысяч рублей в сутки», - добавил он.

Ранее сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел исследование для того, чтобы выяснить, в какие города собираются отправиться россияне с детьми в период майских праздников. Как сообщили «Известия» самым популярным для семейного отдыха в начале мая оказался Санкт-Петербург, а число заказов на длинные выходные с детьми увеличилось на 57,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Тем временем, как писал RT, юрист Олег Бабич заявил, что объединять отпуск с майскими праздниками финансово невыгодно.