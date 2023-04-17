Инфекционист Малышев призвал дачников быть внимательнее на майских праздниках из‑за клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

Профессор, д. м. н., инфекционист Николай Малышев в беседе с РИАМО призвал дачников, а также тех, кто намерен поехать на майские праздники в путешествие на Алтай, на Дальний Восток, в Западную и Восточную Сибирь, быть осторожнее из-за клещей.

«Обычно известно, что более высокая активность - это все за Уральским хребтом и при этом вирусы клещевого энцефалита и их патогенность наиболее выражена на востоке нашей страны - на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. Чем дальше на восток, тем они более патогенные», - уточнил профессор.

Малышев рекомендовал сделать перед поездкой прививку, отметив, что чем дальше на восток, тем клещи будут более патогенными, напомнив также, что не все клещи являются переносчиками заболеваний. Эксперт также сообщил, что после укуса необходимо поместить клеща во флакон, оправив его на экспертизу.

Врач - эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в беседе с RT напомнил, что самой опасной из клещевых инфекций является энцефалит, который поражает головной и спинной мозг, нарушая работу нервной системы.

Как сообщала Москва 24, в минувший четверг, 13 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что клещи проснулись почти во всех российских регионах.