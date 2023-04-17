В Подмосковье за сутки коронавирус выявили у 75 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Московской области за прошедшие сутки зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее в столице выявили 115 инфицированных COVID-19, сообщает портал стопкоронавирус.рф 17 апреля.

В стационары попали 24 жителя региона, еще 41 пациент выздоровел после болезни. За прошедшие сутки вирус не унес жизни ни одного человека. Стабильное отсутствие летальных исходов в Подмосковье фиксируют с 14 марта.

Всего с начала пандемии в области COVID-19 выявили у 1 149 305 человек, 1 130 740 жителей успешно прошли лечение, 15 477 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус умерли.

В России выявили 5789 новых случаев заражения COVID-19. Госпитализация потребовалась для 401 жителя страны. Также за последние сутки 5944 человека сняты с учета по случаю выздоровления, а 36 человек, несмотря на усилия врачей, скончались.

Как писал KP.RU, в Москве сегодня прибавилось 570 новых пациентов с коронавирусом.