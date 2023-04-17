В Самарской области Международный фестиваль антифашистской песни «Гитары в строю!» посетит Стивен Сигал

Фестиваль посетит Стивен Сигал. Фото: предоставлено АНО «ШОТЛАНДСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» КАЛЕДОНСКИЙ КЛУБ» и департаментом информационной политики

В Самарской области пройдет Международный фестиваль антифашисткой песни «Гитары в строю!» с 1 по 6 мая 2023 года. Торжественное мероприятие проведут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства региона.

Организатором мероприятия выступает организация «Шотландский культурный центр» каледонский клуб». Мероприятие посетят артисты и музыканты из разных стран мира. Фестиваль состоится в преддверии Дня Победы. Музыканты через искусство планируют пробудить веру в справедливость и торжество победы. Идея фестиваля заключается в солидарности в борьбе с проявлением фашизма, который приобрел новые формы и масштабы. Одним из специальных гостей мероприятия станет американский актер и продюсер Стивен Сигал. Он выйдет на сцену площади Куйбышева 6 мая.

Фестиваль стартует с выступления артистов на митинге-концерте «Мир, труд, май!» и с автомотопробега, в котором примут участие ярчайшие представители российской и мировой мотокультуры – члены легендарного международного мотоклуба «Ночные волки». Также центрами активности станут скверы и площади Куйбышева, где разместят интерактивные площадки Фестивального городка 1 и 6 мая.

В мероприятиях примут участие Виталий Миронов, Майлк Черч, Йохан Бекман, Альба Асусена Торрес Мехия, Татьяна Владимирская, Александр Богдашкин, Гедрюс Грабаускас, Франсуа Модеме, Крейг Робертс, Джими МакРэй. Все подробности указаны на сайте проекта.