Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», которая расположена на Херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Как уточнили в пресс-центре, в ходе своего визита в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области российский президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Такое посещение стало первым посещением российским президентом Херсонской области. В предыдущий раз глава государства был с поездкой в новых российских регионах 19 марта этого, посетив Мариуполь. Тогда же он посетил и Ростов-на-Дону, проведя там совещание и заслушав доклады военачальников в штабе специальной военной операции.