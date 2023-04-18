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НовостиПолитика18 апреля 2023 4:32

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Президент заслушал доклады главнокомандующих
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», которая расположена на Херсонском направлении. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе российского лидера.

Как уточнили в пресс-центре, в ходе своего визита в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области российский президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Такое посещение стало первым посещением российским президентом Херсонской области. В предыдущий раз глава государства был с поездкой в новых российских регионах 19 марта этого, посетив Мариуполь. Тогда же он посетил и Ростов-на-Дону, проведя там совещание и заслушав доклады военачальников в штабе специальной военной операции.