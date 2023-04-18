Главы МИД G7 назвали неприемлемой «угрозу» Россию разместить ядерное оружие в Белоруссии

Главы МИД G7 назвали Россию «угрозу» разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлемой Фото: REUTERS

Министры иностранных дел стран – членов Большой семерки (G7) заявили, что «угроза» Москвы разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема. Об этом сказано в заявлении по итогам глав внешнеполитических ведомств встречи в Японии.

«Безответственная ядерная риторика России и ее угроза разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», - сказано в итоговом заявлении министров.

В заявлении также осуждается «продолжающийся захват и милитаризация» Россией территории Запорожской атомной электростанции, что, по словам министров, способно «привести к потенциально серьезным последствиям для ядерной безопасности».

Напомним, в конце марта этого года президент России Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, отметив, что это не нарушает обязательств по ДСНВ.