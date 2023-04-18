Вирусолог Крючков рассказал о новых вирусах и инфекциях, которые переносят клещи Фото: Мария ЛЕНЦ

Клещи могут переносить новые инфекции, это доказали недавние исследования. Вирусолог и иммунолог Николай Крючков подтвердил, что последствия укуса таким кровососущим могут быть очень плачевными.

Ученые занимаются изучением новых вирусов уже около пяти лет, анализируют воздействие на организм человека и ищут способы защиты.

Новые инфекции могут вызывать долгосрочные последствия, но пока говорить о каких-то конкретных угрозах вирусологи не берутся. В настоящий момент есть информация о двух заболеваниях, которые вызывают заражение. У человека поднимается температура, ощущается ломота в мышцах. Но иммунная система человека справляется с этой нагрузкой самостоятельно.

- Инфекций очень много. Каждый год новых видов вирусов открывается многие десятки тысяч. Часть из них могут быть связаны с появлением аутоиммунных или онкологических заболеваний, - сказал вирусолог Пятому каналу.

Самыми распространенными и наиболее опасными являются энцефалит, сыпной и возвратный тифы, риккетсиоз.

Ранее, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов рассказал в беседе с RT, от каких инфекций, передаваемых клещами, существуют вакцины, а также пояснил, что нужно делать в случае укуса.

Визуально определить, опасен ли клещ, невозможно, при его обнаружении необходимо срочно обратиться в ближайший травмпункт. Там его извлечет специалист, после будет сделан лабораторный анализ клеща на энцефалит. В случае самостоятельного удаления клеща его также нужно отправить на анализ, cообщает газета "Известия".

Риски заражения у вакцинированного человека значительно снижаются, как правило болезнь протекает легко, передает "360".