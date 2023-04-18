«Бессмертный полк» в 2023 году пройдет в новом формате без традиционного шествия

Формат акции "Бессмертный полк" в этом году будет расширен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в обновленном формате. Традиционного организованного шествия не будет, сообщили инициаторы акции, уточнив, что движение по увековечиванию памяти героев будет расширено.

«Как такового формата привычного шествия не будет. Традиционный формат решили расширить до того, чтобы в течение всего дня мы чтили память героев», - рассказала пресс-секретарь движения Ольга Байбулова.

По словам организаторов, в этом году акция уйдет от формата «одной улицы и одной площади»: чествовать героев будут в каждом доме, на предприятиях, в культурных учреждениях, в образовательных организациях.

«Главным атрибутом Дня Победы, его украшением должны быть портреты победителей. Поэтому мы решили в этом году выйти за границы одной улицы, площади или набережной – и разработали целый ряд форматов чествования героев, которые каждый из вас может реализовать. Они позволят весь День Победы провести с героями ваших семей», - рассказал сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Геннадий Иванов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

Одним из новых форматов станет «Бессмертный полк для автомобилистов». Организаторы предлагают разместить портреты своих ветеранов, а при желании – и фотографии их наград на стеклах автомобилей. К снимкам можно добавить рассказ о ветеранах и описание их подвигов. Главное, разместить портреты героев так, чтобы они не мешали обзору водителя, например, на заднем стекле или на боковых окнах машины. В акции «Бессмертный полк для автомобилистов» могут участвовать не только граждане, но и организации – например, предприятия общественного транспорта, службы грузовых перевозок, пожарная охрана, автомобили скорой помощи.

Портреты ветеранов также можно носить на одежде, например, прикрепив к ней бейдж с фотографией победителя. В Москве накануне 9 мая футболки с изображением своих героев можно будет бесплатно распечатать в МФЦ. Этот проект реализуется столичными многофункциональными центрами совместно с молодежным крылом Общероссийского Народного фронта. Акция стартует 24 апреля.

«Необходимо прийти с распечатанной фотографией своего героя в один из указанных МФЦ и передать ее сотруднику центра, указав контактные данные: ФИО фронтовика и необходимый размер футболки. Допускается несколько футболок на семью», - сообщил руководитель «Молодежки Народного фронта» Владимир Тараненко.

Фотографии героев, в том числе присланные в прошлые годы в проект Бессмертный полк онлайн, 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране. Кроме того, Бессмертный полк России в течение года разместит на своих интернет-ресурсах рассказы о ветеранах, опубликованные в социальных сетях с хэштегом #нашБессмертныйполк. А из фотографий празднования Дня Победы с тем же хэштегом организаторы создадут видеоколлаж.