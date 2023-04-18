Двух россиян депортируют с Бали из-за причастности к делу о наркотиках

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На Бали местные власти приняли решение о депортации двоих россиян из-за причастности к делу о наркотиках. Об этом пишет портал Detik, ссылаясь на руководителя отделения Национального агентства по борьбе с наркотиками в провинции Бали Нурхади Ювоно.

По данным издания, граждан России задержали на вечеринке, их результаты теста на употребление наркотиков оказались положительными. При этом вещественных доказательств не было, приводит портал слова Нурхади Ювоно.

Оба гражданина будут депортированы из Индонезии. Кроме того, им запретят въезд на территорию страны, отметил глава отделения агентства.

Стоит отметить, что за хранение наркотиков в республике можно получить тюремный срок до 20 лет, а за распространение предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Ранее российских туристов на Бали предупредили о запрете на работу. На острове появились билборды на русском языке.