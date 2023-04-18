Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире18 апреля 2023 10:18

Двух россиян депортируют с Бали из-за причастности к делу о наркотиках

Кроме того, им запретят въезд в Индонезию за нарушение законодательства
Юлия ВАСИЛЬЕВА

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Бали местные власти приняли решение о депортации двоих россиян из-за причастности к делу о наркотиках. Об этом пишет портал Detik, ссылаясь на руководителя отделения Национального агентства по борьбе с наркотиками в провинции Бали Нурхади Ювоно.

По данным издания, граждан России задержали на вечеринке, их результаты теста на употребление наркотиков оказались положительными. При этом вещественных доказательств не было, приводит портал слова Нурхади Ювоно.

Оба гражданина будут депортированы из Индонезии. Кроме того, им запретят въезд на территорию страны, отметил глава отделения агентства.

Стоит отметить, что за хранение наркотиков в республике можно получить тюремный срок до 20 лет, а за распространение предусмотрено наказание вплоть до смертной казни.

Ранее российских туристов на Бали предупредили о запрете на работу. На острове появились билборды на русском языке.