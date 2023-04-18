Единственная дочь Георгия Вицина стала затворницей

Дочь Вицина, как и отец, избегает появления на публике. Фото: кадр из фильма

Единственная дочь актера Георгия Вицина Наталья ведет затворнический образ жизни. Об этом к дню рождения артиста KP.RU рассказал ее друг, директор «Музея трех актеров» Владимир Цукерман.

«Она мне звонит теперь раз в 10 лет. Хотя я знаю ее с детства. Она человек закрытый, не подпускает к себе никого. Последний раз я был у нее на 9-й день после смерти Вицина. Она лично меня пригласила. После этого она только звонила», - пожаловался Цукерман.

Он добавил, что в последнее время дочь Вицина не выходила на связь даже с вдовой актера Евгения Моргунова Натальей, когда та еще была жива. Однако, по словам Цукермана, недавно до Натальи Вициной смогла дозвониться поклонница ее отца из Башкирии. Женщина хотела передать дочери актера мед, но та в телефонном разговоре ответила, что «Наталья Вицина в этой квартире не живет». После этого на связь дочь артиста больше не выходила.

Наталья Вицина закончила Московский художественный институт и стала художником. Несмотря на то, что дочь артиста сейчас на пенсии, она продолжает рисовать.

Цукерман также рассказал, что сейчас Наталья живет вместе с мужем, который тоже художник, в небольшой студии в Москве, хотя дочь артиста и получила от отца в наследство трехкомнатную квартиру.

«Сейчас говорят, что Вицин умер в нищете, но это полный бред. Он получал президентскую пенсию. Да и нищий человек не мог бы себе позволить каждый день помогать бездомным собакам. Он тратил свои деньги на животных и голубей, покупал им еду», - объяснил Цукерман.

Георгия Вицина не стало в 2001 году. Ему было 84 года.

Ранее друзья Георгия Вицина рассказали о том, почему артист перед смертью отказался от медицины и кормил бездомных животных на Арбате.

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