На Украине назвали самый опасный для ВСУ российский беспилотник Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В ситуации на Украине часто используются различные беспилотники, но самым опасным для украинских вооруженных сил стал дрон «Ланцет». Он оказался очень полезен для уничтожения артиллерий. Таким мнением поделился советник главы МВД Украины Антон Геращенко с изданием Economist.

Он используется не только для ударных, но и для разведывательных задач на линии фронта.

Дрон «Ланцет» разработали в российской фирме ZALA, которая входит в концерн «Калашников» госкорпорации «Ростех». Он может нести осколочно-фугасный и кумулятивный боеприпас даже при удалении в тыл противника на 40-70 километров.

Ранее KP.RU рассказывал о том, как изменилась ситуация с появлением усовершенствованной версии беспилотников «Ланцет». Их разработали с учетом полученного опыта и теперь ими проводят разведку, а также могут поражать крупные цели. Их эффективность возросла за счет скорости применения и точности.