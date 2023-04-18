Госдума поддержала поправку о прекращении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС России

В Госдуме 18 апреля 2023 года поддержали поправку ко второму чтению проекта закона «О гражданстве РФ». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме 18 апреля 2023 года поддержали поправку ко второму чтению проекта закона «О гражданстве РФ». Она предусматривает прекращение приобретенного российского гражданства за публичные действия, дискредитирующие ВС РФ.

Согласно официальному документу, гражданство будет прекращено в случае совершения преступления по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан».

Кроме того, законопроект также предусматривает сокращение числа требований к более чем 20 категориям лиц при приеме их в гражданство РФ. При этом, расширен перечень преступлений, которые влекут за собой отзыв у ранее принятых в гражданство людей.

Тем временем, в Госдуме разработали законопроект об освобождении одной категории граждан - участников СВО от транспортного налога. Документ отправили на отзыв в правительство.