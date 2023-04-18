Дерматолог рассказала, что делать при повреждении родинки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Кристина Тогоева в беседе с «Газета.Ru» рассказала о факторах, провоцирующих травматизацию родинок, длительное пребывание на солнце, которые приводят к ожогам, а также расположение родинок в анатомических складках кожи, что зачастую приводит к механическому трению, или же в зоне роста волос, где используют бритвенные станки.

Тогоева рекомендовала при травматизации родинок обработать место повреждение раствором антисептика, а также записаться на прием к врачу дерматологу, хирургу или онкологу.

«В зависимости от типа новообразования и площади повреждения доктор назначит или медикаментозную противовоспалительную терапию или рекомендует сразу иссечение новообразования с последующим гистологическим исследованием удаленного материала», - отметила эксперт.

Ранее дерматовенеролог ФНКЦ ФМБА России Элина Ахматова назвала пять признаков злокачественной родинки. Как писал Life.ru, эксперт предупредила, что родинки с неровными краями, необычного цвета и увеличивающиеся в размере могут представлять опасность.

Тем временем, как сообщал «Пятый канал», заведующая отделением опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова» Минздрава РФ, врач-онколог Замира Раджабова заявила, что рост родинок, а также любые другие изменения могут быть просто следствием травмы или доброкачественного новообразования.