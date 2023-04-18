Эксперт Скребов предупредил о вреде самомойки для кузова автомобиля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Специалист по детейлингу Даниил Скребов в беседе с «Газета.Ru» назвал самой распространенной ошибкой при самостоятельной мойке машины использование губок или тряпок, на которых остаются пыль и песок, отметив, что в результате на кузове появляются царапины и «паутинки»,

Эксперт рекомендовал использовать для мойки автомобиля пористые губки, а вытирать машину полотенцами из микрофибры с большим ворсом примерно в 8 миллиметров. «На обычных же тряпках, которыми оборудованы самомойки, остаются песок и пыль, из-за чего кузов покрывается царапинами и «паутинками», перестает блестеть и становится матовым», - отметил он.

Скребов также посоветовал убирать влагу с кузова машины, положив тряпку на машину и тянув ее за край, не придавливая при этом к кузову. Как отметил специалист, в случае если кузов машины покрыт декоративной или же защитной пленкой, подавать струю воды необходимо на расстоянии не менее 50 см, в противном случае пленка может порваться.

«Также автомобилисты часто наносят на машину шампунь после того, как ополоснули ее водой. Это ошибка, потому что и без того разбавленный шампунь оказывается на водной оболочке. В итоге после смывки грязь остается на кузове», - заявил эксперт.

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