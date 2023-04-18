Логопед назвала причины появления заикания у взрослых и детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская в беседе с NEWS.ru назвала причины появления заикания у взрослых и детей.

Эксперт уточнила, что у появления заикания есть два наиболее чувствительных периода, один из которых два-три года, когда у детей начинается активное овладение речью, а другой - семь лет, когда ребенок начинает много писать. По словам специалиста, в эти периоды нервная система перегружена, что может стать причиной заикание.

«Два-три года - период, когда начинается активное овладение речью, ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить все задуманное. Второй период - примерно семь лет … ребенок расшифровывает звуки в буквы», - заявила эксперт, указав на то, что в этом возрасте у ребенка в добавок может быть большое количество кружков и занятий.

Покровская отметила, что заикание может появиться у подростка, а также и у взрослого человека, что зачастую происходит на фоне сильного стресса или травмы. При этом, как отметила логопед, со временем заикание может снова появляться, а ребенок, прошедший курс и преодолевший заикание, все же остается в зоне риска, поэтому ему необходимо дополнительное наблюдение.