Сайт "Комсомольской правды" запущен в Луганске

"Комсомольская правда" - единственная газета, которая бесплатно доставляется на линию соприкосновения в украинском конфликте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У «Комсомольской правды» появился новый региональный сайт - «Луганск». На нем нем будут собраны все самые важные и полезные для жителей и гостей ЛНР новости, а также интервью с первыми лицами региона и репортажи военных корреспондентов “КП”. Также у "Комсомольской правды" появился отдельный телеграм-канал "КП"-Луганск".

“Мы расскажем о том, что волнует луганчан и чем живет ЛНР! Мы примем жалобы от населения и поможем решить их вопросы. Добро пожаловать к нам, наши двери открыты для всех!”, – сообщили в телеграм-канале наши коллеги.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, как возрождалась «Комсомолка» в опаленном войной Донбассе. В декабре 2014 года в Донецке впервые вышел выпуск газеты «Комсомольская правда - Донбасс», а в январе 2017 появился новый раздел - «Донецк». «КП» - единственная газета, которая бесплатно доставляется в МВД, спецназ и в воинские части на линию соприкосновения.