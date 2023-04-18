Лету 2023 года предрекли попадание в десятку самых теплых за всю историю метеонаблюдений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист по вопросам изменения климата Михаил Юлкин в беседе с Lenta.ru заявил, что он лето этого года может стать одним из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, назвав те факторы, от которых будет зависеть погода в летний период.

«Волны жары, которые бушевали в прошлом году в Европе, тогда миновали в значительной степени Центральную Россию. Но они могут все-таки добежать до нас, тогда мало не покажется … Скорее всего, лето в десятку самых теплых войдет, а вот поднимется ли оно выше в пятерку или тройку, пока сказать не могу», - заявил эксперт, уточнив, что в Россию придет жара если произойдет дополнительный выброс тепла в Атлантике.

Юлкин указал на глобальные климатические изменения, которое каждое лето могут делать теплее предыдущего, однако, отметил наличие разных факторов, способных этому помешать.

Как отметил эксперт, последние два-три года на фоне холодного потока воздуха в Тихом океане, в Центральной части России было не очень жарко. «Все ожидают, что этот феномен закончится, потому что три года подряд - это странно», - отметил он.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин дал прогноз по предстоящему лету. Как писал RT, эксперт спрогнозировал волны жары предстоящим летом.