Выносивший Яценюка с трибуны Рады экс-депутат Олег Барна был ликвидирован в зоне СВО Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Барна, прославившийся во всемирной сети покушением на репутацию украинского правительства в 2015 году, был ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на представителя объединённого пресс-центра украинских Сил обороны Таврического направления.

Согласно заявлению пресс-центра ВСУ, экс-депутат был убит 17 апреля 2023 года, накануне своего дня рождения. Где именно погиб Барна - источник не уточняет.

Напомним, что Олег Барна завоевал своего рода славу, когда ударил бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка букетом цветов, а затем схватил его и попытался силой вынести на руках с трибуны, где премьер в тот момент выступал.

Ранее KP.RU сообщил об этом казусном инциденте в Верховной раде Украины, который произошёл ещё в 2015 году. После поступка Барны среди депутатов завязалась массовая потасовка.