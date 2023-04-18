Сенат США: Credit Suisse обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года Фото: REUTERS

Бюджетный комитет сената США опубликовал данные об обслуживании швейцарским банком Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года.

«Credit Suisse, по всей видимости, вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине», - говорится на сайте комитета.

Отмечалось, что один из выявленных счетов принадлежал нацистскому командиру, осужденному в ходе Нюрнбергского процесса.

«Счет осужденного командира оставался открытым до 2002 года», - указывалось в сообщении.

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