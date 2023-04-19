Helsingin sanomat: В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры, об этом сообщила Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.

«Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик», - сказано в статье.

В публикации отметили, что судебные приставы приняли решение неделю назад из-за санкций ЕС.

По данным газеты, под арест попали семь квартир в Хельсинки, связанные с «теми, кто находится под ограничениями Евросоюза».

Как писал сайт KP.RU, в сентябре 2022 года экс-премьер Финляндии Санна Марин заявляла, что энергетический кризис, возникший в стране, заставил государство жить в условиях «военной экономики».

Премьер страны также отметила беспрецедентный характер нынешнего энергокризиса и добавила, что для его решения следует принять исключительные меры.

В качестве одного из возможных вариантов для преодоления трудностей она допускала установление потолка цен на электричество.