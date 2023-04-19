Лавров: Россия и Венесуэла наращивают сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых объектов Фото: REUTERS

Россия и Венесуэла будут наращивать сотрудничество в нефтедобыче и разработке газовых объектов, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«У нас в планах многочисленные проекты в области нефтедобычи, разработки газовых месторождений, в сельском хозяйстве, медицине и фармацевтике, коммуникациях, космосе, в сфере новых технологий», - сообщил Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой, инвестиционной кооперации, контактов между деловыми кругами с учетом текущих реалий.

«Осуществляются очень интенсивные культурные обмены, которые пользуются большой популярностью у наших граждан», - пояснил министр.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прокомментировала бойкот на сессии Совета ООН по правам человека во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова.

«В общем доме прав человека проявляют и продвигают ненависть и нетерпимость по отношению к России. Это делают те, кто сам виноват в кризисе на Украине», - заявила политик.

Родригес добавила, что Венесуэла выступает за тех, кто продвигает диалог во время мира.

14 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил представителю Госдепа США отправиться к черту в ответ на угрозы американского правительства усилить санкции против его страны.